Manisa'da 20 ton 'sahte şarap' ele geçirildi: Çok sayıda gözaltı var

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla Turgutlu ilçesinde yaptıkları çalışmalarda, Çepnidere Mahallesi'ndeki 12 evde sahte şarap imalatı yapıldığını belirledi.

Bu sabah 07.00 itibarıyla 12 eve baskında düzenleyen ekipler, 20 ton şarap ele geçirdi. İçkiler imha edilmek üzere ilçe tarım müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

İfadelerinin alınmasının ardından şüpheliler, savcılığın talimatıyla serbest kaldı. (DHA)

