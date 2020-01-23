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Manisa’da 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçedeki bazı binalarda çatlaklar oluştu. Binalarda oluşan çatlakları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Manisa’da 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu

Dün akşam saat 22.22’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilden de şiddetli şekilde hissedildi. Depremde büyük panik yaşayan vatandaşlar geceyi soğuk havada yaktıkları ateşin başında geçirirken, havanın aydınlanması ile binalardaki çatlaklar da gün yüzüne çıktı.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Kent merkezinde bulunan binalarda oluşan çatlakları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri binalardaki çatlakları incelerken, tehlike arz eden ve kopmak üzere olan parçalara da yine ekipler tarafından kontrollü şekilde müdahalede bulunuldu. İlçe genelinde binalardaki incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa deprem bina çatlak

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