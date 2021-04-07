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  4. Manisa'da, 6 yaşındaki Eymen'in başına 'yorgun mermi' isabet etti

Manisa'da, 6 yaşındaki Eymen'in başına 'yorgun mermi' isabet etti

07.04.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'ın kafasına yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Eymen'in durumunun iyi olduğu ve merminin sabah saatlerinde ameliyatla alınacağı öğrenildi.

Manisa'da, 6 yaşındaki Eymen'in başına 'yorgun mermi' isabet etti

Olay, saat 18.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta anneannesi Leyla Karazeybek oyun oynayan Eymen Dikilitaş'ın kafasına henüz nereden geldiği ve kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen yorgun mermi isabet etti. Eymen, anneannesine başının döndüğünü söyledi. Torunun başından kan aktığını gören Karazeybek panikleyerek yardım istedi. Olayı görenler, durumu ilçede marangozluk yapan baba Mehmet Dikilitaş'a bildirdi. Parka gelen baba Dikilitaş, oğlunu çevredeki özel bir hastaneye götürdü.

MERMİ AMELİYATLA ÇIKARILACAK

Hastanede tedaviye alınan Dikilitaş'ın, yapılan kontrolünde başında merminin olduğu belirlendi. Eymen'in durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak ameliyatla birlikte merminin çıkarılacağı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayın ardından paniklediğini söyleyen anneanne Leyla Karazeybek, "Çocuk yanımda oynuyordu. Pat diye bir ses duydum, torunum yanıma geldi, 'başım dönüyor' dedi. Komşu esnaflar yardımcı oldular, babasını çağırdım. Ne olduğunu fark edemedik, pat diye bir ses geldi ama ne olduğunu fark edemedim. Babasını ve annesini arayarak çocuğu hastaneye getirdik" dedi.

"YAPAN KİMSE ORTAYA ÇIKSIN"

Baba Mehmet Dikilitaş, "Akşam üstü saat 18.00 sıralarında kaynanam çocukları parka götürmüş. Bir vatandaş silahla ateş etmiş. O yorgun mermi de benim oğlumun başına isabet etmiş. Olay yerine gittim, oğlumu hastaneye getirdim. Bunları yapan kimse ortaya çıksın, hak adalet yerini bulsun" dedi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Acil Hekim Doktoru Cahit İşler, "Hasta bize başında kanama şikayetiyle geldi. Başında yara ve hafif şişlik tespit ettik. Film çektirdik, filmde kurşun olduğunu tespit ettik. Tedavi amaçlı beyin cerrahı servisine yatırdık, yarın ameliyat olacak" diye konuştu. (DHA)

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