Manisa'da 85 yaşındaki kadın kenevir yetiştirirken yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda G.K. (85) isimli kadının ikametinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı.
Bilgi üzerine bugün saat 16.00 sıralarında adli mercilerden alınan arama kararıyla evde arama yapıldı. Evin bahçesinde ekili vaziyette boyları 20 santimetre ile 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli G.K.’nın 22 Haziran Salı Günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. (İHA)