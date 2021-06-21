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Manisa'da 85 yaşındaki kadın kenevir yetiştirirken yakalandı

21.06.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Yaşlı kadının evinin bahçesinde boyları 20 ila 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'da 85 yaşındaki kadın kenevir yetiştirirken yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Karaçam Mahallesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda G.K. (85) isimli kadının ikametinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı.

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128 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Bilgi üzerine bugün saat 16.00 sıralarında adli mercilerden alınan arama kararıyla evde arama yapıldı. Evin bahçesinde ekili vaziyette boyları 20 santimetre ile 165 santimetre arasında değişen 128 kök kenevir bitkisi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli G.K.’nın 22 Haziran Salı Günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. (İHA)


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