Manisa\u2019n\u0131n Turgutlu il\u00e7esinde g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131yan olayda bir \u015fah\u0131s k\u00f6pe\u011fi ile birlikte hen\u00fcz yeni do\u011fum yapm\u0131\u015f kedi ile yavrular\u0131na k\u00f6t\u00fc muamele yaparken g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eyl\u00fcl Yolu \u00fczerinde meydana gelen olayda \u015fahsa ait oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen k\u00f6pek kediye sald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken yeni do\u011fum yapm\u0131\u015f olan kedi ise kendini ve yavrular\u0131n\u0131 korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. K\u00f6pek kediye do\u011fru sald\u0131r\u0131rken \u015fah\u0131s kedinin bulundu\u011fu yuvay\u0131 tekmeledi. \nYa\u015fananlar bir i\u015f yerinin g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izleyen vatanda\u015flar \u015fahs\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in polise \u015fikayet\u00e7i oldu.\n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Trump: \u015eal ile y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc kapatmak daha iyiYer: \u0130stanbul! G\u00fcne\u015fi g\u00f6ren sahillere ak\u0131n ettiDo\u011fal ila\u00e7 olarak kullan\u0131l\u0131yor! D\u0131\u015fk\u0131daki su miktar\u0131n\u0131...