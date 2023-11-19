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Manisa'da anne ve kızının asansörde sır ölümü! Boğulma veya yaralanma izine rastlanmadı! Komşusu gözaltına alındı

19.11.2023 21:46 | Son Güncelleme:
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez, oturdukları apartmanın asansöründe ölmüş halde bulundu. Sır olayda anne ve kızının vücudunda yara yada kesici alet izine rastlanmazken, havasızlık nedeniyle boğulduklarına dair bir bulguya da ulaşılamadı. Savcılık cinayet üzerinde yoğunlaşırken, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri ise anne ve kızın alt kat komşusunu gözaltına aldı.

Manisa'da anne ve kızının asansörde sır ölümü! Boğulma veya yaralanma izine rastlanmadı! Komşusu gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı. Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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BOĞULMA VEYA YARA İZİNE RASTLANMADI

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izinin yanı sıra havasızlık nedeniyle boğulduklarına dair bulguya da rastlamadı.

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UÇAKLA ANKARA'YA GİDEN KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Savcılık cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşırken, sabah saatlerinde uçakla Ankara’ya giden ve Devrim Güler’in alt komşusu olduğu öğrenilen A.Y. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çiftçilikle uğraştığı öğrenilen A.Y’nin Ankara’daki işlemlerin ardından Salihli’ye getirileceği öğrenildi.

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DOĞA, AVUKAT OLMAK İSTİYORMUŞ

Manisa'da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

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14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Cenazelerin yarın Salihli'de toprağa verileceği ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA-DHA)


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Manisa asansör
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