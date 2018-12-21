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Manisa'da çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 07:57 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde akşam yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi yaşayan 41 kız öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak kalan öğrenciler, dün akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Durumun 112'ye bildirilmesinin ardından yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut Hastanesi'ne sevk edilen öğrenciler tedavi altına alındı. Öğrencilerin gözlem altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayı haber alan Kaymakam Uğur Turan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Okul Müdürü Ebru Yöntem de hastaneye gelerek öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, 41 öğrencinin hastanelerde gözlem altında tutulduğunu belirterek, öğrencilerin akşam yemeğinde yediği tavuk döner nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşamış olabileceklerini ifade etti. Hasyiğit, ayrıca sabah ve öğlen yemeklerinden de numune alınmasının ardından öğrencilerin zehirlenme sebebinin belirleneceğini söyledi.

MANİSA'DAKİ ZEHİRLENME VAKALARI

Manisa'da geçtiğimiz yıl da birçok kez zehirlenme olayı yaşanmıştı ve 400 asker hastanelik olmuştu.

Kaynak: DHA

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Manisa imam hatip lisesi zehirlenme

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