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Manisa'da damat dehşeti! Kayınvalidesini öldürdü, kayınbabasını ağır yaraladı

10.03.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da eşiyle tartışan damat, çıkan tartışmada eline aldığı bıçakla kayınvalidesini öldürdü, kayınbabasını ise ağır yaraladı. Kayınvalidesi Sabriye Karakaya ve kayınbabası Mehmet Karakaya’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli damat Mehmet E., Çakaldoğan Mahallesi’nde suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına aldı.

Manisa'da damat dehşeti! Kayınvalidesini öldürdü, kayınbabasını ağır yaraladı

Salihli’de yaşayan Fadime E. (19), iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle eşi Mehmet E.’den (22) ayrılma kararı alarak Sarıpınar Mahallesi’nde ikamet eden anne ve babasının yanına yerleşti. Eşinden boşanmak istemeyen Mehmet E., eşi ile bir kez daha konuşmak için kayınvalidesi ve kayınbabasının Sarıpınar Mahallesi’ndeki evine gitti. Eşi Fadime E., kayınvalidesi Sabriye Karakaya (39) ve kayınbabası Mehmet Karakaya (49) ile konuşmaya başlayan damat Mehmet E. arasında iddiaya göre boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda damat Mehmet E., elindeki bıçakla kayınvalidesi Sabriye Karakaya ve kayınbabası Mehmet Karakaya’yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eşi Fadime E. ise boğuşma esnasında evden kaçtı.

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KAYINVALİDESİ HAYATINI KAYBETTİ

Damat, olayın ardından polisi arayıp kayınvalidesi ve kayınbabasını ikametlerinde bıçakladığını ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından devlet hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı Sabriye Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Mehmet Karakaya’nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kayınvalide Sabriye Karakaya ve kayınbaba Mehmet Karakaya

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Kayınvalidesi Sabriye Karakaya ve kayınbabası Mehmet Karakaya’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçan şüpheli damat Mehmet E., Çakaldoğan Mahallesi’nde suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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cinayet Manisa

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