Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Köpeği yakalayacağı sırada dengesini kaybeden Kemal Dar, 4 katlı binanın çatı katından betona düştü. Yoldan geçen bir sağlık memuru ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kemal Dar, hastaneye kaldırıldı. Ancak hayata tutunamadı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta ikamet eden Kemal Dar (30), evlerinin yan binasına kaçan köpeklerini yakalamak için yan binaya geçti.
Köpeğini yakalamak isterken dengesini kaybederek 4 katlı binanın çatı katından düştü. Kemal Dar'a olay yerinde ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan bir sağlıklı memuru yaptı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, burada hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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