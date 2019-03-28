Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Köpeği yakalayacağı sırada dengesini kaybeden Kemal Dar, 4 katlı binanın çatı katından betona düştü. Yoldan geçen bir sağlık memuru ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kemal Dar, hastaneye kaldırıldı. Ancak hayata tutunamadı.