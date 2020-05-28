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Manisa'da dehşet! Genç kadın sokak ortasında öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

Manisa Şehzadeler'de sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru hareket eden Gülnur Kocabaş, sokak ortasında pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Manisa'da dehşet! Genç kadın sokak ortasında öldürüldü

Olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, kız arkadaşıyla birlikte evden çıkarak servis aracına doğru yürümeye başladı. O sırada genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A., önünü kestiği Gülnur Kocabaş’a pompalı tüfekle 5 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİSE TESLİM OLDU

Zanlı Yusuf A., olayda kullandığı tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu.

Kaynak: İHA

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