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Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 08:27 | Son Güncelleme

Manisa'daki Turgutlu ilçesi Yiğitler Maallesi'nde meydana gelen olay korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Hareketi Milliye Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açan saldırganlar kahvehanede oturan bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Silah seslerinin duyulması üzerine bölge sakinleri güvenlik güçlerini arayarak ihbarda bulundu. Olay erine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken, sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilkyardım müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı.

Kahvehaneye pompalı saldırı: 1 ölü

Manisa’da bir kahvehaneye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda Tamer Gökmen (26), yaşamını yitirdi. Olay, Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi Hareketi Milliye Sokak'ta meydana geldi.
Bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, kahvehanede oturan Tamer Gökmen ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Gökmen, yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)
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Manisa pompalı tüfek silahlı saldırı

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