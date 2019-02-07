Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, kahvehanede oturan Tamer Gökmen ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.