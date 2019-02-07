Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Silah seslerinin duyulması üzerine bölge sakinleri güvenlik güçlerini arayarak ihbarda bulundu. Olay erine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken, sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilkyardım müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı.
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