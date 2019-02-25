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Manisa'da dehşet! Ortağını gözünden vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 22:04 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, iki iş ortağı arasında çıkan kavgada Salih Z. (43), Erhan Günay'ı (41) tabanca ile sol gözünden vurarak ağır yaraladı. Günay tedaviye alınırken, Salih Z. olay yerinden kaçtı.

Manisa'da dehşet! Ortağını gözünden vurdu

Olay, saat 19.30 sıralarında Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 gün önce açtıkları çiğ köfteci dükkanında ortaklar Erhan Günay (41) ve Salih Z. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Salih Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay’a ateş etti. Mermilerden biri sol gözüne isabet eden Erhan Günay kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, Salih Z. kendine ait 48 VD 411 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı.

POLİS KAÇAN SALİH Z. İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erhan Günay, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan Salih Z. için arama çalışması başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Şehzadeler tabanca

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