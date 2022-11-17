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Manisa'da dehşet! Sokak ortasında önce eşini, sonra kendini vurdu

17.11.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ali A. (40), boşanma aşamasındaki eşi Hülya A.’yı sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu. Zanlı daha sonra aynı tüfekle kendini de vurdu. Her iki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İşte olayın detayları...

Manisa'da dehşet! Sokak ortasında önce eşini, sonra kendini vurdu

Dehşet düşüren olay sabah saatlerinde Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali A. (40), pompalı tüfekle takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Hülya A.’yı vurdu. Göğsüne saçmaların isabet ettiği kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Hülya A.’yı vuran Ali A., aynı tüfekle kendini boyun bölgesinden vurdu.

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İKİSİ DE AĞIR YARALI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır Hülya A. ve Ali A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olayın ardından yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde göğsünden vurulan kadının kanlar içerisinde yerde yattığı ve Ali A.’nın da kadının yanında dizlerinin üzerinde çökmüş vaziyette olduğu görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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