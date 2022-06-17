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Manisa'da dehşete düşüren olay! Evli çift bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

17.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde Leyla-Mesut Dursun çifti evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ekipleri Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi ve kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Manisa'da dehşete düşüren olay! Evli çift bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Öte yandan Jandarma ekipleri, evli çifti öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sart Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Mesut (53) ve Leyla (50) Dursun çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY

Eve giden ekipler, çifti bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun çiftinin cenazeleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. (AA)

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Manisa
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