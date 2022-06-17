Manisa'da dehşete düşüren olay! Evli çift bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde evli çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Öte yandan Jandarma ekipleri, evli çifti öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sart Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Mesut (53) ve Leyla (50) Dursun çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Eve giden ekipler, çifti bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dursun çiftinin cenazeleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin, Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. (AA)
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