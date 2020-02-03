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Manisa'da dev yayın balığı! 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu'da balıkçıda bulunan, 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki dev yayın balığı , kilogramı 30 liradan satıldı.

Turgutlulu balıkçılar Kemal Hoştekeli ve Uğur Kümüştekin, sınırları Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçelerine kadar uzanan Demirköprü Barajı'nda dev yayın balığı yakaladı. Yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda olan yayın balığı, satışa çıkarıldı. Balıkçının önünden geçerken dev balığı görenler de dikkatle baktı. Bazı kişiler ise cep telefonu kamerasıyla yayın balığının fotoğraf ve görüntülerini çekti. Dev balık, kilogramı 30 liradan satıldı.

YAYIN BALIĞI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK'

Balığı yakalayan balıkçılardan Kemal Hoştekeli, "Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce şaşırdık. Baraj gölünde, zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları gerekse ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak kolay değil. Uzun uğraşların sonunda balığı yakaladık" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa yayın balığı

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