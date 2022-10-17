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Manisa'da düğün yolunda feci kaza! Otomobil kanala uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

17.10.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, yakınlarının düğününe giden ailenin içinde olduğu otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 3’ü çocuk 5 kişiyi de yaralı olarak kurtardı.

Manisa'da düğün yolunda feci kaza! Otomobil kanala uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'daki korkunç kaza dün akşam, saat 20.15 sıralarında Kargın Mahallesi Kaplıcaaltı Yolu mevkisinde meydana geldi. Turgutlu’dan, Ahmetli’nin Kestelli Mahallesindeki yakınlarının düğününe gitmekte olan Mesut Kocabıyık (43) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

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ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzeni bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Mesut Kocabıyık ile otomobildeki Celal E.K. (8), Elif K. (38), Eymen K. (3), Fadime K. (41) ve Ceren K.'yı (11) sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mesut Kocabıyık’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçtaki bulunan 5 yaralı ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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