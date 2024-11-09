HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da eşini boğarak öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu: "Bu yatakta en yakın arkadaşlarınla yatacağım"

Manisa'da eşini boğarak öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu: "Bu yatakta en yakın arkadaşlarınla yatacağım"

09.11.2024 16:47
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
09.11.2024 16:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Gökhan Eller, boşanma aşamasındaki eşi Selda Elleri'i boğarak öldürmüştü. İddianamede Gökhan Eller hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gökhan ifadesinde eşinin kendisine "Bu yatakta en yakın arkadaşlarınla yatacağım" dediğini aktardı. İfadenin devamında "Selda'nın boğazını sıkmaya başladım. 4 saniye sıktıktan sonra Selda yere düştü" ifadeleri yer aldı.

Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanmaya karar verdi. Mahkemeden duruşma tarihi beklenirken, 23 Eylül'de Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şiddet gördüğünü belirterek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar polis tarafından Gökhan Eller'e bildirilirken, iddiaya göre Selda Eller eşini arayarak eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Güzelyurt Mahallesi'ndeki eve giden Gökhan Eller, çıkan tartışmada eşi Selda Eller'i eline geçirdiği bir bez parçasıyla boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Gökhan Eller, emniyetteki işlemlerin ardından 24 Eylül'de tutuklandı. 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.

HABER.00_00_05_05.Still060

"EVİN YÜZDE 60'I BENİM, YÜZDE 40'I SELDA'NIN OLACAKTI"

Gökhan Eller için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Gökhan Eller'in 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. Gökhan Eller, iddianamede yer alan ifadesinde, 2018 yılında eşi Selda Eller ile boşandıklarını, 10 ay ayrı kaldıktan sonra, satın aldıkları evin tapusunu eşinin üzerine yapmak şartıyla yeniden evlendiklerini belirterek, Evliliğimiz süresi içerisinde Selda beni aldattı. Bunu öğrendikten sonra aramızda tartışma yaşandı. Olaydan 3 hafta kadar önce tekrar boşanma kararı aldık ve aramızda protokol yaptık. Protokole göre oturduğumuz evin yüzde 60'ı benim, yüzde 40'ı Selda'nın üzerinde olacaktı. Protokolle birlikte boşanma davası açtık. Olay günü ise işe gittim ve mesai saati çıkışına doğru emniyetten aranarak, Selda'nın hakkımda uzaklaştırma kararı aldığını öğrendim. Bir müddet sonra da Selda beni arayarak evden eşyalarımı almamı istediğini söyledi ve bunun üzerine eve gittim dedi.

HABER.00_00_06_00.Still061

"BU YATAKTA EN YAKIN ARKADAŞLARINLA YATACAĞIM"

Eve eşyaları almak için gittiğinde Selda Eller'in hakaret ettiğini ileri süren Gökhan Eller, şunları anlattı:

Tartışmaya başladık. Bana, 'Senin donuna kadar alacağım, anlaşmaya, protokole uymayacağım, bu yatakta en yakın arkadaşlarınla yatacağım' dedi. Bunun üzerine neye uğradığımı şaşırdım. Elime geçen kıyafet veya havlu gibi bir cisimle Selda'nın boğazını sıkmaya başladım. 4 saniye sıktıktan sonra Selda yere düştü. Yerde iken burnundan ya da ağzından kan geldi, sonra evden çıktım. Evden çıktığımda hala nefes alıyordu. Arkadaşımı telefonla arayarak, ambulans çağırmasını istedim. Ardından gidip, polise teslim oldum.”

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
En Çok Okunan Haberler
Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Cübbesini çıkardı, gözlerinin içine bakarak sordu!

Cübbesini çıkardı, gözlerinin içine bakarak sordu!

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Herkesin merak ettiği o kadın mahkemede konuştu

Herkesin merak ettiği o kadın mahkemede konuştu

Mansur Yavaş'tan olay sözler: 'Bana saldırıyorlar'

Mansur Yavaş'tan olay sözler: 'Bana saldırıyorlar'

Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada sattığı ortaya çıktı

Böyle baba olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada sattığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.