HABER
  4. Manisa'da evlat dehşeti! Annesini 15 yerinden bıçaklayıp polise teslim oldu

Manisa'da evlat dehşeti! Annesini 15 yerinden bıçaklayıp polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:08 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan genç emniyete giderek polise teslim oldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kula’nın Seyitali Mahallesi’nde bulunan eski sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki K.A., eski sanayi sitesindeki ikametlerde oturan annesi Ummuhan A.’nın (53) evinin önüne geldi.

15 KEZ ANNESİNİ BIÇAKLADI

Annesini cep telefonuyla arayarak dışarı çıkmasını isteyen genç, bıçakla annesine saldırdı. Yaklaşık 15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ummuhan A., oğlunun olay yerinden uzaklaşması ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredeki vatandaşların da ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

ELİNDEKİ BIÇAKLA POLİSE TESLİM OLDU

Annesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan Kaan A. ise, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, elindeki bıçakla birlikte teslim oldu.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı! 'Saldırı altındayım'Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı! 'Saldırı altındayım'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan’a taziye ziyaretiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan’a taziye ziyareti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

Dan Bilzerian'a büyük şok

Dan Bilzerian'a büyük şok

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
milletin ne dini kalmış ne imanı
ne hayırlı evlatmis
annen hakkını helal ederde yine acıypta ama bilki senin gibi insanlara cehennem bile haram
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

AK Parti'li Burhan Kuzu: Twitter'ı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım

Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı! 'Saldırı altındayım'

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya ve Türkiye arasında kritik görüşme!

THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da kar yağışı başladı

Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs tellere asılı kaldı

Direksiyon başında kriz geçirdi! Faciaya ramak kala

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.