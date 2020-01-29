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  4. Manisa'da feci kaza! 14 yaşındaki Musa'nın korkunç ölümü!

Manisa'da feci kaza! 14 yaşındaki Musa'nın korkunç ölümü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Menemen istikametine giden Mehmet Can Öztürk (23) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen’e çarptı.

Sözen, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sözen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sözen’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, otomobil sürücüsü Öztürk ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Mehmet Can Öztürk

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