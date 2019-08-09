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Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 01:06 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde İzmir- İstanbul Otoyolu İğdecikaltı mevkiinde meydana geldi. Muğla'nın Milas ilçesinden Bursa'nın Gemlik ilçesine asker ziyareti için yola çıkan Necmettin Karacan (38) yönetimindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, İzmir yönünden İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücü Karacan yol üzerindeki servis alanına girmek istedi.

Otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Necmettin Karacan ile otomobildeki Behiye Alakaş Karacan(40), Recep Alakaş (65), Emir Can Olpak (19) ve Melik Küçük (22) ağır yaralandı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Necmettin Karacan, Behiye Alakaş Karacan ve Recep Alakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALI

Yaralılar Emir Can Olpak ve Melih Küçük ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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DÜZELTME - "GÜNCELLEME - Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı" başlıklı haberimizin dördüncü paragrafında yer alan "Hüseyin Budak" ismi "Rıdvan Bulat" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AADÜZELTME - "GÜNCELLEME - Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı" başlıklı haberimizin dördüncü paragrafında yer alan "Hüseyin Budak" ismi "Rıdvan Bulat" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
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Manisa Turgutlu trafik kazası

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