HABER

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 23:48 | Son Güncelleme

Manisa’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Tarzan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeki Gültekin A. (39) idaresindeki 34 DD 5779 plakalı otomobil, Tarzan Bulvarı üzerinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne çıkmak isteyen Ali G.(33) yönetimindeki 35 DHP 08 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki araç çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Her iki araçta bulunan 3’ü çocuk, 34 DD 5779 plakalı aracın sürücüsü Gültekin A. olmak üzere kimlikleri henüz tespit edilemeyen toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

PARTNERÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık ettiÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık etti
Irmakta mahsur kalan köpeği böyle kurtardıIrmakta mahsur kalan köpeği böyle kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasadaki canlanma ivme kazanacaktır"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasadaki canlanma ivme kazanacaktır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş açıklama

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Denizli'de fabrikada büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Fabrikada büyük yangın! Ekipler bölgede

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.