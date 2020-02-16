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  4. Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü

Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 02:31 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Urganlı'dan Turgutlu yönüne seyir halinde olan Zeki Koyunlu (55) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrilerek ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Oruç Karaaslan (56) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, Karaaslan ise ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu trafik kazası

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