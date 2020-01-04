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  4. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 24 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Hasan Ali Çakan yönetimindeki minibüs ile Şahin Erkul yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada minibüsteki işçilerden Hatice Sarı (49), olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan, minibüste bulunan işçilerin Kula ilçesinden, Salihli ilçesine çalışmaya geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli Kaza

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