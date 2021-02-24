Manisa'da feci kaza! TIR ters döndü: 2 ağır yaralı

Kaza saat 23.40 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Gündüz idaresindek arpa yüklü TIR, Kula’dan İzmir yönüne seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karayolu üzerinden bir süre savrulan TIR, takla atarak yolun sağ tarafından bulunan tarlada ters şekilde durabildi.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, TIR içerisinde sıkışan sürücü Hasan Gündüz’ü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından TIR'da yolcu olarak bulunan İbrahim Çetiz (60) ise, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılan Çetiz ve Gündüz direkt Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

