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Manisa'da feci ölüm! 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 06:27 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti.

Manisa'da feci ölüm! 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı!

Edinilen bilgiye göre Hilmi Köse (24) ve arkadaşları G.G. (24) ile Y.S. (28), Osmaniye Mahallesi Gürlek mevkisinde bulunan seyir tepesine gitti.

Tepeden çevreyi izleyen Köse, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Bunun üzerine G.G. ve Y.S. Köse'yi kurtarmak için uçuruma inmeye çalıştı. Belli bir noktada mahsur kalan ve yukarıya da çıkamayan G.G. ve Y.S. telefonla itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler G.G. ve Y.S'yi kurtardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin de destekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 5 saat sonra Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı. (AA)

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Manisa Hilmi Köse uçurum

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