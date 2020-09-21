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Manisa'da freni boşalan kamyon çocuk parkına daldı! Faciaya ramak kala

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 19:52 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, freni boşalan kamyon yaklaşık 150 metre geri kaydıktan sonra çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Parkta oyun oynayan çocuklar kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Manisa'da freni boşalan kamyon çocuk parkına daldı! Faciaya ramak kala

Kaza, saat 18.20 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Okyay Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Birol Zaman'a ait park halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle frenleri boşaldı. Geriye doğru kaymaya başlayan kamyon yaklaşık 150 metre gittikten sonra çocuk parkına daldı.

ÇOCUKLAR KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

O sırada parkta oyun oynayan çocuklar, beton elektrik direğine çarparak duran kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Parkta oyun oynayan çocuklardan birinin bisikleti ise devrilen elektrik direğinin altında kalarak kullanılmaz hale geldi.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kamyonda ve çocuk parkında maddi hasar meydana geldi. (DHA)

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