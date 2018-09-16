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Manisa'da gece yarısı feci kaza! Minibüs, çekici ve engelli aracı çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 02:54 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde bir minibüs, bir çekici ve bir engelli aracının karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Manisa'da gece yarısı feci kaza! Minibüs, çekici ve engelli aracı çarpıştı: 8 yaralı

Kaza saat 00.20 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinden su deposu istikametine geçmek isteyen A.G.(43) idaresindeki 45 RA 5810 plakalı çekiciye, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan İbrahim Kalay(26) idaresindeki 44 S 1059 plakalı minibüs çarptı.

REFÜJE SIKIŞTIRDI

Kavşaktan geçmek isterken, çarpmanın etkisiyle savrulan 45 RA 5810 plakalı çekici, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Döne Karatepeli(53) idaresindeki engelli aracına çarparak yol kenarında bulunan refüje sıkıştırdı.

SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle engelli araç sürücüsü Döne Karatepeli(53) yola savrularak yaralanırken, 44 S 1059 plakalı minibüs içerisinde bulunan Elif Naz Kalay(3), Irmak Kalay(11), Yıldız Soğancı(51), Adem Kalay(14), Sümeyye Kalay(21), Azize Kalay(36) ve Zeynep Karagöz(28) yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelilerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikametinin bir şeridi kısa süreli trafiğe kapalı kaldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası

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