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Manisa'da gündem yaratan iddia: Cami hoparlöründen 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' anonsu mu yapıldı?

10.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP eski Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Mesir Cami'nin hoparlöründen "Oruç tutmayanın başı ağrısın" sözlerinin duyulduğunu iddia ettiği bir videoyu paylaştı. Söz konusu görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Manisa Mesir Camisi'nde kaydedildiği iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer "Manisa Mesir Cami’mizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' cümlesi duyuluyor." ifadesine yer verdi.

"Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti." diyen Biçer, sonucu da paylaşacağını belirtti.

bıcer

Söz konusu video, sosyal medyada gündem oldu.


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Oruç Manisa

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