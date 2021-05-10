Manisa'da gündem yaratan iddia: Cami hoparlöründen 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' anonsu mu yapıldı?

Manisa Mesir Camisi'nde kaydedildiği iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer "Manisa Mesir Cami’mizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' cümlesi duyuluyor." ifadesine yer verdi.

"Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti." diyen Biçer, sonucu da paylaşacağını belirtti.

Söz konusu video, sosyal medyada gündem oldu.



