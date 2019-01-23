Manisa'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

Manisa'da içinde işçilerin bulunduğu servis aracı ile otomobil çarpıştı.
Sait Erol'un (57) kullandığı 45 J 0716 plakalı minibüs ile Ali Dağhan (24) idaresindeki 45 RY 500 plakalı otomobil, Kınık rampası mevkisinde çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, ambulanslarla Selendi, Kula ve Salihli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirirken 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (AA)
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