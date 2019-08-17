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Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 23 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 02:15 | Son Güncelleme

Manisa’da seyir halindeki 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 23 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi Manisa-İzmir yolunda meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalardan İzmir’e işçi taşıyan Mehmet Can P. yönetimindeki 35 KY 186 plakalı servis otobüsü, Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde bir anda fren yaptı. Bu sırada arkasında seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 45 KY 052 plakalı minibüs, önünde duraklayan otobüse çarparken, onun arkasında bulunan Mehmet Ö. yönetimindeki 45 J 4624 plakalı midibüs de önünde kazaya karışan minibüse çarptı.

23 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Manisa Kaza

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