Manisa'da kadın yolcu, şoförün kabusu oldu

Olay, dün gece 21.15 sıralarında Manisa Şehirlerarası Oto Terminalinde meydana geldi. Halk otobüsü ile Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi-garaj istikameti seferini yapan Serhat Gürkan, yolcularını garajda bıraktı. İddiaya göre seferine devam eden Gürkan, bir yolcunun araçta çanta unutulmuş uyarısı üzerine tekrar garaja döndü.
CAM ŞİŞEYLE SALDIRDI
Çantayı otobüste unutan kadın yolcuya vermek için kapıyı açan halk otobüsü şoförü Gürkan, İ.B. isimli kadının cam şişeyle saldırısına uğradı. Saldırı karşısında kendisini korumaya çalışan Gürkan ile İ.B.'yi bir güvenlik görevlisi ayırmak istedi. Gürkan'a saldıran İ.B. daha sonra kendisini ayırmak isteyen güvenlik görevlisine de tekme attı. İ.B., diğer yolcuların da araya girmesiyle güçlükle otobüsten indirildi. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
HIRSIZLIKLA SUÇLADI
Hırsızlıkla suçlanarak darp edilen otobüs şoförü Serhat Gürkan, karakola giderek kadın yolcu İ.B. hakkında şikayetçi oldu.
“ŞİŞE İLE SALDIRINCA BEN NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM”
Olayın şaşkınlığını üzerinden atamadığını ifade eden otobüs şoförü Gürkan, “Dün gece bir kadın bindi aracıma. İnerken çanta ve eşyasını unutmuş. Benim bir yolcum fark etti. Bana söyler söylemez çantasını vermek üzere geri döndüm. İnsanlık olsun diye dönüp geri vereyim dedim. Geri döndüğümde garajda gördüm. Çantasını ve eşyalarını vermek için direk kapıyı açtım. Direk elindeki cam şişeyle bana 'Hırsız eşyalarımı alıp kaçtın' diyerek saldırmaya başladı. Beni hırsızlıkla suçladı. Şişe ile saldırınca ben ne yapacağımı şaşırdım. İnsanlar acaba bu ne yaptı da saldırıya uğradı gibisinden baktı. Şikayetçi olacağım. Gereken neyse yapılmasını bekleyeceğim” diye konuştu.
Kaynak: İHA
Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Türkiye'den ABD heyetinin Ankara temaslarına ilişkin açıklama
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
Kıskıvrak yakalandı! 11 yaşındaki erkek çocuğu yalnız bulunca...
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
AK Parti ve MHP'den flaş 'idam' kararı! Anlaştılar
Ekonomi Bakanlığı'ndan şok öneri! Rusya'yı bölelim
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum