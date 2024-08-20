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Manisa'da kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye babanın yazdığı mektuplar kaldı

20.08.2024 00:30
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde baba ile 10 yaşındaki kızı, eve gelen akrabaları tarafından ölü bulundu. Acı olayın ardından evde inceleme yapan polis ekipleri, 49 yaşındaki babanın yazdığı iki mektup buldu. Cenazelerin çıkarıldığı sırada ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Manisa'da kahreden olay! Baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu! Geriye babanın yazdığı mektuplar kaldı

Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden 49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan yakınları daireye geldi.

AKRABALARI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İçeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi.

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Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİ İKİ MEKTUP BULDU

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki mektup buldu.

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Öte yandan cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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vefat Manisa
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