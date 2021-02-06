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Manisa'da kahreden olay! Geriye bu fotoğraf kaldı

06.02.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Manisa'da kahreden olay! Geriye bu fotoğraf kaldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin iş makinesine çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybederken, çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuğundan 1'i de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 kişilik aileden geriye ise mutluluk dolu fotoğrafları kaldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz'ın (47) ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 8 yaşındaki çocukları Ege Tuna Vurmaz da hayatını kaybetti. Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocukları Ezgi Tuna Vurmaz'ın da tedavisinin Alaşehir Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi. 4 kişilik aileden geriye ise mutluluk dolu fotoğrafları kaldı.

Kazada ölen Mustafa Vurmaz ve eşi Sibel Vurmaz’ın cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumunda olduğu ve cenazelerinin bugün nereye defnedileceğinin kesinleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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