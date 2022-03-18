HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da kan donduran cinayet! Öldürdü, yaktı, gömdü

Manisa'da kan donduran cinayet! Öldürdü, yaktı, gömdü

18.03.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kendisinden Salı gününden beri haber alınamayan 61 yaşındaki Yunus Şahin, görüşmeye çağrıldığı şahıslar tarafından önce silahla vuruldu, ardından da yakılarak cesedi gömüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer G., sorgusunda yaşadıkları tartışma sonrası Yunus Şahin’i öldürdüğünü itiraf etti. İşte kan donduran olayın detayları!

Manisa'da kan donduran cinayet! Öldürdü, yaktı, gömdü

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yunus Şahin'den Salı gününden beri haber alamayan ailesi, 16 Mart Çarşamba günü kayıp başvurusunda bulundu. Durum üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Şahin'in bulunması için çalışma başlattı. Şahin'in Salihli ilçesindeki evinden otomobili ile ayrıldığının öğrenilmesi üzerine ekipler, araç plakasını takibe aldı. Şahin'in aracı ile Salihli ilçesinden Turgutlu ilçesine hareket ettiği belirlendi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yunus Şahin’e ait otomobilin başka bir sürücü tarafından kullandığının tespit edilmesi üzerine sürücünün kimlik bilgilerine ulaştı. Şahin'in aracının Ömer G. (31) tarafından kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Ömer G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AW572531_03

VAHŞİCE İŞLENEN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer G., sorgusunda yaşadıkları tartışma sonrası Yunus Şahin’i öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri, Sarıbey Mahallesi Gediz Çayı yakınlarındaki Ömer G.’ye ait tarlada yaptıkları incelemede kan izlerinin bulunduğu yerde, Yunus Şahin’in tabancayla vurulduktan sonra tarlada bulunan çalılarla yakıldığı ve gömüldüğünü tespit etti. İncelemelerini genişleten emniyet ve jandarma ekipleri, Ömer G.’nin ağabeyi Arif G.'yi (34) de gözaltına aldı.

AW572531_04

Gözaltına alınan şüpheliler Ömer G. ve Arif G. ile ilgili gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi. Emniyet ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Yunus Şahin’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?18 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Rusya'dan Bosna Hersek'e tehdit: Ukrayna örneğinde beklentimizi gösterdikRusya'dan Bosna Hersek'e tehdit: Ukrayna örneğinde beklentimizi gösterdik
Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

Akaryakıta zam beklentisi

Akaryakıta zam beklentisi

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.