Manisa'da katliam gibi kaza! Park halindeydi... 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Ankara'daki otobüs faciası sonrası bir kaza haberi de bugün Manisa'dan geldi. Ahmetli ilçesinde yaşanan kaza sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

KAMNYONA ARKADAN ÇARPTI

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır