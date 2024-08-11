HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manisa'da katliam gibi kaza! Park halindeydi... 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Manisa'da katliam gibi kaza! Park halindeydi... 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

11.08.2024 10:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Ankara'daki 9 kişinin öldüğü otobüs kazasını konuşurken, bir kahreden haber de bugün Manisa'dan geldi. Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralıların da olduğu öğrenilirken, yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Manisa'da katliam gibi kaza! Park halindeydi... 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Ankara'daki otobüs faciası sonrası bir kaza haberi de bugün Manisa'dan geldi. Ahmetli ilçesinde yaşanan kaza sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

KAMNYONA ARKADAN ÇARPTI

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

FDSSG

4 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ahmetli
En Çok Okunan Haberler
Skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

Skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

MİT yönetti, ABD Başkanı Biden canlı takip etti

MİT yönetti, ABD Başkanı Biden canlı takip etti

Rizeli Mehmet'ten sonra Ayşe'ye sert sözler! Deniz'e tepki yağdı: Elenmeli...

Rizeli Mehmet'ten sonra Ayşe'ye sert sözler! Deniz'e tepki yağdı: Elenmeli...

Mourinho'yu ilk maçında çıldırttılar!

Mourinho'yu ilk maçında çıldırttılar!

Korkudan kendilerini alkole verdiler! Ülkece evden dışarı çıkmıyorlar

Korkudan kendilerini alkole verdiler! Ülkece evden dışarı çıkmıyorlar

Emin Pazarcı'nın yanıtları tepki çekti

Emin Pazarcı'nın yanıtları tepki çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.