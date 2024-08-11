Manisa'da katliam gibi kaza! Park halindeydi... 4 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Ankara'daki otobüs faciası sonrası bir kaza haberi de bugün Manisa'dan geldi. Ahmetli ilçesinde yaşanan kaza sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(AA)