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Manisa'da kayık alabora oldu! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 08:05 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu göle düşerek kaybolan biri çocuk, iki kişinin cesedi bulundu.

Manisa'da kayık alabora oldu! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu göle düşen Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah'ı (13) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.

AFAD, Jandarma ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nin de destek verdiği aramalarda su altı ekipleri göle dalış gerçekleştirdi. Ekiplerin araması sonucu Saygı ve Karakülah'ın cesetlerine ulaşıldı.

Cesetlerin teknelerle kıyıya getirildiği sırada 13 yaşındaki Mesut Karakülah'ın babası Rauf Karakülah gözyaşı döktü. Saygı ve Karakülah'ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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OLAY

Tekelioğlu Mahallesi mevkisinden dün Marmara Gölü'ne açılan 5 balıkçıyı taşıyan tekne, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta, henüz belirlenemeyen nedenle alabora olmuş, göle düşenlerden 3'ü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle kurtarılmıştı.

Diğer iki kişiye ise ulaşılamamış, havanın kararması sonucu dün akşam arama çalışmalarına ara verilmişti.

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