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Manisa'da kayık alabora oldu! 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 08:05 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kayıktaki 3 kişi kurtarılırken, 2 kişi ise kayıp.

Manisa'da kayık alabora oldu! 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 2 kişinin Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah (13) olduğu belirlendi.

Balıkçılar tarafından kurtarılan Olçun Tekin (36), Ozan Yıldırım (30) ve Cumhur Pişirgen (37) ise çağırılan ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AFAD, UMKE VE POLİS ARAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR

AFAD, UMKE ve deniz polisinin yürüttüğü arama çalışmalarına, bölgedeki rüzgar ve göl dibinin otlarla kaplı olması nedeniyle dün gece ara verildi. Çalışmaların bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı bildirildi.

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3 KİŞİYİ KURTARDIĞI ANLARI ANLATTI

Göle düşen 3 kişiyi kurtaran balıkçılardan biri olan Nurettin Erefe, “Saat 16.30 sıralarında göle ağ atmaya gittik. Bu sırada kayığın alabora olduğunu gördük. Yanımda oğlum da vardı. 'Oğlum bu kayık battı' dedim. Hemen ağları geri topladık ve 15 dakika uzaklıktaki kayığa ulaştık, hemen 3 kişiyi kurtarıp kayığımıza aldık. 2 kişi kayıp dediler. Karaya çıkınca jandarmaya haber verdik" dedi.

Kaynak: DHA

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