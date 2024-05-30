HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manisa'da konser alanında ortalık karıştı! 1’i polis tarafından vurulan 2 kişi öldü! Polis memuru gözaltına alındı

Manisa'da konser alanında ortalık karıştı! 1’i polis tarafından vurulan 2 kişi öldü! Polis memuru gözaltına alındı

30.05.2024 21:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesinde festival kapsamında düzenlenen konserin ardından çıkan kavgada, bir kişi göğsünden bıçaklandı. Olaya müdahale eden polis memuru saldırganı tabanca ile bacağından yaralayıp, etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan iki yaralı da hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganı vuran polis memuru ise gözaltına alındı. Manisa Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı.

Manisa'da konser alanında ortalık karıştı! 1’i polis tarafından vurulan 2 kişi öldü! Polis memuru gözaltına alındı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çağlak Festivali kapsamında Hüsnü Kahraman Gölet alanında gerçekleşen konser alanında meydana geldi. Konser sonrasında çıkan kavga sırasında Yücel A., Şahabettin D. Tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

SALDIRGANI VURDU

Yücel A., göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılırken, konser alanında görevli polis memuru Ö.G. olaya müdahale etti. Tarafların ayrılması için tabanca ile önce havaya uyarı atışı yapan Ö.G., ardından bıçaklı saldırısını sürdüren Şahabettin D.’yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

_61298

PLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Konser dağılırken yaşanan, panik ve korkuya neden olan olayda yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

_61298 (4)

Yücel A., Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Şahabettin D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ö.G.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

_61298 (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliğince konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konser sonrasında karşılıklı iki grup arasında kavga çıkmıştır. Olaya karışanlardan şüpheli Ş.D.'nin kesici aletle saldırarak Y.A. isimli şahsı göğüs bölgesinden yaralaması üzerine görevlilerimizce önce havaya uyarı atışı yapılmış, ancak şüphelinin saldırıya devam etmesi nedeniyle polis memuru Ö.G. tarafından şüphelinin bacak bölgesi hedef alınarak ateş edilmiştir. 112 Acil Sağılık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralı Y.A. Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Ş.D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli Ş.D.'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırızHamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
Cesedini tanınmaz hale getirmişti! Sır cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil en yakın arkadaşı çıktıCesedini tanınmaz hale getirmişti! Sır cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil en yakın arkadaşı çıktı
'Atatürk Havalimanı' iddialarına yanıt geldi!'Atatürk Havalimanı' iddialarına yanıt geldi!
Anahtar Kelimeler:
polis Manisa
En Çok Okunan Haberler
Aşkım Kapışmak gözaltına alındı! Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” operasyonu

Aşkım Kapışmak gözaltına alındı! Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” operasyonu

Cesedini tanınmaz hale getirmişti! Sır cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil en yakın arkadaşı çıktı

Cesedini tanınmaz hale getirmişti! Sır cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil en yakın arkadaşı çıktı

Yasak aşk vahşeti: Araçta boğazını kesti! 'Eşinle görüntülerim var'

Yasak aşk vahşeti: Araçta boğazını kesti! 'Eşinle görüntülerim var'

Siirt'te silahlı çatışma! Vali ortada kaldı, korumaları müdahale etti

Siirt'te silahlı çatışma! Vali ortada kaldı, korumaları müdahale etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.