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Manisa'da korkunç cinayet! Sokakta kovaladığı eski eşine kurşun yağdırdı, ardından intihar etti

15.06.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İsmet D. tartıştığı eski eşini sokak ortasında kovalayarak kurşun yağdırdı. Korkunç olayda talihsiz kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsmet D. ise aynı silahla intihar etti.

Manisa'da korkunç cinayet! Sokakta kovaladığı eski eşine kurşun yağdırdı, ardından intihar etti

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi'nde İsmailcik Deresi Sokak'ta tartıştığı eski eşi Şükran D.'yi (34) kovalayan İsmet D. (35), kadına tabancayla art arda ateş açarak yaraladıktan sonra silahla intihar etti. İsmet D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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BİR SÜRE ÖNCE BOŞANDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şükran D, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şükran D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Şükran ve İsmet D.'nin amca çocukları olduğu ve bir süre önce boşandıkları öğrenildi. (AA)

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