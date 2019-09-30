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Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 23:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Kaza, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Manisa-Uşak D250 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 34 HK 4102 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak’a (76), çarptı. Çarpmanın etkisiyle Asım Koçak yolun kenarına savruldu.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Asım Koçak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön tarafının parçalanması dikkat çekti.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından Koçak’ın cansız bedeni Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü T.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası

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