HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da korkunç kaza! Metrelerce savruldu, feci şekilde can verdi

Manisa'da korkunç kaza! Metrelerce savruldu, feci şekilde can verdi

26.05.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşanan kazada, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına gitmeye çalışan Ali Elmas (69 )otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa'da korkunç kaza! Metrelerce savruldu, feci şekilde can verdi

Korkunç kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Uşak'tan İzmir yönüne giden O.Y. (57) yönetimindeki 61 DY 303 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Ali Elmas'a çarptı. Kazada, yaklaşık 25 metre savrulan Elmas, yaşamını yitirdi.

Ali Elmas'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sürücü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

ee0abe47489af0b8421bb9bdc159bebf

HESABI ÖDEMEK İÇİN ARKADA KALMIŞ

Ali Elmas'ın, arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği kamyonetini bir dinlenme tesisine bırakıp yolun diğer tarafındaki lokantada yemek yedikleri, kendisinin hesabı ödemek için arkada kaldığı, yolun karşısına geçerken de kazanın yaşandığı belirtildi. (DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılarYapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılarKılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar
Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklamaSosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Açık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişme

Açık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

ABD'deki ilkokul saldırganıyla ilgili yeni detay! Facebook paylaşımı ifşa oldu: Her şey ortaya çıktı

ABD'deki ilkokul saldırganıyla ilgili yeni detay! Facebook paylaşımı ifşa oldu: Her şey ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.