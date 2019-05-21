HABER

Manisa’da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 07:10 | Son Güncelleme

Manisa’da iki otomobilin karıştığı ve bir otomobilin ortadan ikiye bölündüğü trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.Kaza saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Manisa’da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan Manisa istikametine seyir halinde olan Mehmet Dardağan (28) idaresindeki 34 GB 1093 plakalı otomobil, Aşağıçobanisa Mahallesi yol ayrımında, Süleyman Dikengül'ün (42) kullandığı 45 ZB 1761 plakalı otomobille çarpıştı.

20190520_2_36544782_44658318_Web

Çarpmanın etkisiyle 45 ZB 1761 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada, Süleyman Dikengül ile araçta bulunan eşi Fatma Dikengül (40) ve diğer otomobildeki bir kişi yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

20190520_2_36544782_44658317_Web

Yaralılardan Fatma Dikengül'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

(AA)

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
UBER'cilerden darp edilen meslektaşları için eylemUBER'cilerden darp edilen meslektaşları için eylem
Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa otomobil Kaza

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

Bakan açıkladı! Sarar Holding soyguncuları yakalandı

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

MEB açıkladı! 'Matematik dersi seçmeli' iddialarına yanıt

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UBER'cilerden darp edilen meslektaşları için eylem

UBER'cilerden darp edilen meslektaşları için eylem

Meteoroloji'den yeni uyarı! Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Sakarya'da feci kaza! İki araç hurdaya döndü: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da feci kaza! İki araç hurdaya döndü: Çok sayıda yaralı var

TEM'de makas atan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Bariyerlere ok gibi saplandı!

Haliç Üniversitesi’nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Kız kaçırma kavgası sonrası mahalle savaş alanına döndü!

Kız kaçırma kavgası sonrası mahalle savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.