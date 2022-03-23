Manisa'da korkunç kaza! Otomobilinde sıkışarak can verdi

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 53 yaşındaki Nuriye Özsaygılı hayatını kaybetti. Kazaya karışan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu eşme kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak’tan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Nuri Özsaygılı (53) idaresindeki Tofaş marka otomobil, aynı yönde seyreden Ahmet Sayaner (35) idaresindeki tıra arkadan çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücünün olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Nuri Özsaygılı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaza sebebiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)



