Manisa'da korkunç kaza! Otomobille çarpışan motosikletli havada takla attı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi ile 326 Sokak kesişiminde meydana geldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan Bilgin Ö. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde ilerleyen Adem Ö. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KORKUTAN KAZA KAMERADA

Motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı atlatırken, kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

