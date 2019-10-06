HABER

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 03:50 | Son Güncelleme

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 6 kişi de ağır yaralandı.

Teoman Kürşat'ın (19) kullandığı 35 KCU 23 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi yolunda, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 HA 054 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 12 yaşındaki Nazire Bilgi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Semra Bilgi (40), Aykut İterkul (19), Osman Ordu (19) ve Rahmi Muhultay (19) ağır yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Nazire Bilgi'nin cansız bedeni de Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

PARTNERKırmızı halıda zor anlar!Kırmızı halıda zor anlar!
Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldularMalatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular
Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!

Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!

İstanbul'da silah sesleri! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular!

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular!

Yer: Haliç Köprüsü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Yer: Haliç Köprüsü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde ölü bulundu!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.