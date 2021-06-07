Manisa’da korkunç kaza! TIR'ın otomobili sürüklediği anlar böyle görüntülendi

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu ilçesi Yeni Garaj Kavşağında meydana geldi. İzmir’den Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat D. (54) yönetimdeki TIR, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçerken kavşaktan karşı yola geçmekte olan Hasan C. (17) yönetimindeki otomobile çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Çarpışma sonrası otomobil, TIR'ın altında sıkıştı ve sürüklendi. Kazada Hasan C. hafif yaralanırken, otomobilde bulunan Bekir S. (18) araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen AKS ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Bekir S. ile Hasan C., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından Bekir S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)



