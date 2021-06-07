HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da korkunç kaza! TIR'ın otomobili sürüklediği anlar böyle görüntülendi

Manisa’da korkunç kaza! TIR'ın otomobili sürüklediği anlar böyle görüntülendi

07.06.2021 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tırın bir otomobili altına aldığı anlar başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu ilçesi Yeni Garaj Kavşağında meydana geldi. İzmir’den Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat D. (54) yönetimdeki TIR, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçerken kavşaktan karşı yola geçmekte olan Hasan C. (17) yönetimindeki otomobile çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Çarpışma sonrası otomobil, TIR'ın altında sıkıştı ve sürüklendi. Kazada Hasan C. hafif yaralanırken, otomobilde bulunan Bekir S. (18) araç içerisinde sıkıştı.

Damdan sarkan şahıs ölümle burun buruna geldiDamdan sarkan şahıs ölümle burun buruna geldi

Olay yerine gelen AKS ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Bekir S. ile Hasan C., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından Bekir S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İki arkadaşın tartışması kanlı bittiİki arkadaşın tartışması kanlı bitti
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.