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Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 07:43 | Son Güncelleme

Manisa Gördes ilçesinde 20 yıllık imam olduğu öğrenilen Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49) evlerinden 35 kilometre uzakta bir ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, saat 08.30 sıralarında, oturdukları evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi'ndeki bir ahırda, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. İmam ve eşinin cenazeleriyle karşılaşan Arslan ailesinin yakınları tarafından olay jandarmaya bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını tespit etti.

ÖLMEDEN ÖNCE MESAJ ATMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan bugün sabah saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı bir mesaj gönderildiğini, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da önce evlerine ardından da kontrol için gittikleri ahırda çiftin cesetleriyle karşılaştıklarını tespit etti.

O DETAY ŞÜPHE UYANDIRDI

Çiftin ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, otopsi için savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(İHA)

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Manisa gördes Hasan Arslan fatma arslan İmam cinayet

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