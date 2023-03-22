Manisa'da korkunç olay! Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, ardından çatıdan atladı

Manisa'daki olay Atatürk Mahallesi 5000 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Aynı evde ikamet eden Cemile K. (55) ile oğlu Emrah K. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

CİNAYETİN ARDINDAN ÇATIDAN ATLADI

Emrah K'nin boğazından bıçakladığı annesi olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra 2 katlı binanın çatısına çıkarak beton zemine atlayan Emrah K. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Hastaneye kaldırılan Emrah K'nin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. (AA)

