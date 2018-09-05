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Manisa'da korkunç olay! Otobüs yayaların arasına daldı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Manisa'da şehirler arası otobüs terminalinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otobüsün çarptığı 7 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir seferini yapan ve Ali K'nin (55) kullandığı 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsü, Manisa yolcularını indirdikten sonra terminalden ayrılmak için hareket etti. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, otogarda bekleyen 7 yolcuya çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın otobüsteki teknik bir arızadan kaynaklandığı ileri sürüldü.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Sürücü gözaltına alındı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Manisa Kaza yaya OTOBÜS

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