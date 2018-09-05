Manisa'da korkunç olay! Otobüs yayaların arasına daldı: Yaralılar var

İstanbul-İzmir seferini yapan ve Ali K'nin (55) kullandığı 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsü, Manisa yolcularını indirdikten sonra terminalden ayrılmak için hareket etti. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, otogarda bekleyen 7 yolcuya çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazanın otobüsteki teknik bir arızadan kaynaklandığı ileri sürüldü.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Sürücü gözaltına alındı. (AA)
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