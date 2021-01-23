Manisa'da korkunç olay! Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Semih S. ile kimliği henüz belirlenemeyen şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs yanında getirdiği tabancayla Semih S.’ye ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kurşunların hedefi olan Semih S. kanlar içinde yere yığılırken zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semih S. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Polis ekipler kaçan zanlının bulunması için çalışma başlattı. (İHA)

